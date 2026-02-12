João Almeida fez segundo em Espanha

Ciclista de A-dos-Francos corre agora em Portugal, com o salirense António Morgado
O ciclista caldense João Almeida repetiu o segundo lugar na Volta a Comunitat Valenciana. Depois de no último ano ser batido apenas por Buitrago, este ano o ciclista de A-dos-Francos viu Remco Evenepoel a festejar a vitória.
Esta foi uma prova atípica. Após uma primeira etapa ao sprint, conquistada por Girmay, viria um contrarrelógio individual de 17 quilómetros, que foi feito pelos atletas, mas cujos tempos não contaram, dada a irregularidade do vento.
A terceira etapa ainda não permitiu mudanças na geral, sendo então a etapa rainha, a quarta, a definir praticamente tudo. Nessa quarta tirada, João Almeida foi o melhor a responder ao poderoso ataque do belga Remco Evenepoel, este ano em nova equipa. Além de liderar a perseguição, ficando apenas com Pellizari e Tiberi com ele, na reta da meta teve ainda forças para bater os dois ciclistas e fechar em segundo.
A última etapa não permitiu mudanças, com Almeida a ficar novamente em segundo, na primeira prova que disputou este ano.
Segue-se, no calendário do ciclista de A-dos-Francos, a Clássica da Figueira, este sábado e que contará também com António Morgado, o salirense que no último ano festejou a vitória nessa prova.
Os dois caldenses vão também participar este ano na Volta ao Algarve, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, sendo estas duas boas oportunidades para ver os ciclistas a correr em Portugal.
Este ano João Almeida irá ao Giro d’Italia e à Vuelta, entre outras. Já Morgado estará nas clássicas belgas de Omloop Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen e Ronde Van Vlaanderen antes de se estrear em grandes voltas, no Giro d’Italia.