La Vie celebra Carnaval com atividades infantis de 14 a 17 de fevereiro

De 14 a 17 de fevereiro, o Centro Comercial La Vie das Caldas da Rainha, transforma o seu espaço infantil num ambiente dedicado à celebração do Carnaval, com várias atividades lúdicas dirigidas a crianças dos 3 aos 12 anos.

A programação inclui pinturas faciais, momentos de animação e atividades criativas que visam incentivar a imaginação, a interação e a diversão entre os mais pequenos, num espaço colorido e seguro, embalado por música e espírito festivo.

O Diretor do Centro Comercial La Vie afirma que “o Carnaval é uma das épocas mais divertidas do ano e queremos que as crianças sintam a magia da festa connosco. Preparámos atividades pensadas para todos os gostos, garantindo momentos memoráveis em família”.

O evento convida todas as famílias a participarem numa festa com muita cor, alegria e animação, oferecendo uma experiência festiva num ambiente familiar e acolhedor.