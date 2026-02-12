Sp. Caldas vai à fase de manutenção

Caldenses venceram o Ginásio Vilacondense mas já não conseguem chegar ao quarto lugar

O Sp. Caldas está a fazer uma segunda volta notável na 2.ª Divisão nacional, na qual perdeu apenas para o líder CN Ginástica. No sábado os leões venceram em Vila do Conde o Ginásio Vilacondense, por 2-3, mas o resultado acaba por ser inglório numa jornada em que as hipóteses de chegar à fase de subida ficaram goradas.

Com o SO Marinhense a faltar aos últimos encontros da fase devido aos graves problemas causados pela depressão Kristin, o VC Viana ficou automaticamente com o último lugar de apuramento entre as equipas do continente, com o Sp. Caldas a terminar a jornada a seis pontos dos minhotos. Assim, o encontro da derradeira jornada entre o Sp. Caldas e o VC Viana será já apenas para cumprir calendário, uma vez que os caldenses também estão seguros no quinto lugar.

Quinto lugar que estava ainda em jogo no Pavilhão do Parque de Jogos de Vila do Conde. Os vilacondenses, mesmo sem hipóteses de chegar ao quarto posto, entraram fortes e venceram o primeiro set, no qual estiveram quase sempre em vantagem, chegando à fase decisiva com 21-14 no marcador. Os caldenses ainda recuperaram terreno, reduzindo a diferença para dois pontos aos 21-19, mas os vilacondenses fecharam mesmo o parcial a seu favor. No entanto, os caldenses estavam em crescimento e venceram os dois sets seguintes, dois parciais com grande equilíbrio, que caíram a favor dos leões caldenses por 22-25 e 24-26.

Na dança do marcador, a equipa da casa empatou a dois sets, levando o encontro para a “negra”, que os comandados por Nuno Passos decidiram a seu favor com 13-15.

Este sábado o Sp. Caldas encerra a primeira fase contra o VC Viana, pelas 17 horas no Pavilhão Raul Jardim Graça, onde procura fechar a fase com nove vitórias consecutivas.

