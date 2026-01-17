José Vala deixa comando técnico do Caldas

José Vala anunciou esta noite o fim da sua ligação ao Caldas, ao fim de nove anos e seis meses no comando técnico do clube. O clube também já confirmou a saída.

“Tudo tem o início e um fim”, começa por dizer o técnico numa publicação nas redes sociais. “No caso desta “história” o início foi no dia 1 de julho de 2016 e o fim, no dia 17 de janeiro de 2026… 9 anos e 6 meses. Sem enunciar ninguém, porque com toda a certeza, não me ia lembrar de todos, apenas deixo o meu agradecimento à instituição, Caldas Sport Clube, por me ter permitido estar tantos anos na “minha cadeira de sonho”. Não é o fim desejado, mas resulta de uma avaliação e análise completamente consciente e pensada em prol do melhor para todos”.

O Caldas confirmou a saída de José Vala do comando técnico da equipa, através de um comunicado, no qual a direção sublinha que a decisão do treinador é motivada pelo “amor profundo” ao clube.

“O Mister José Vala permaneceu ligado ao Caldas Sport Clube por mais de 10 anos, como atleta e como treinador. Ficou por amor. Perante todas as possibilidades, ficou sempre movido por um amor desmedido ao brasão que o acompanha”, refere o comunicado. A direção explica que o técnico apresentou “a decisão irreversível de deixar o comando da equipa técnica”, sublinhando que a saída acontece “por amor” e por não suportar “a ideia de o ver sofrer”.

A nota oficial destaca ainda que José Vala entende que “o clube está acima de qualquer nome, cargo ou legado”, considerando esse princípio como “o maior ato de lealdade” que poderia demonstrar ao Caldas. Ao mesmo tempo, a direção faz questão de reafirmar a confiança no trabalho desenvolvido pelo treinador, lembrando que “dentro das quatro linhas do Campo da Mata, só sabe verdadeiramente o que lá acontece quem por lá vive”.

“Confiámos — e confiamos — de forma inabalável na sua capacidade de trabalho e de liderança”, sublinha o clube, que realça também a importância das pessoas na construção da identidade caldense e da história do emblema. Num tom marcadamente emocional, o comunicado assume que o percurso vivido nem sempre foi fácil, mas que é na dificuldade que se revela “a intenção mais pura”.

A direção conclui afirmando compreender e respeitar a decisão de José Vala. “Dez anos não cabem em palavras e, por isso, não há texto que lhes faça plena justiça. Esta história, redigida por vezes em linhas tortas, será, no fim, escrita a direito. E sabemos que o Mister estará lá, por amor, a aplaudi-la”, termina o comunicado.

José Vala já tinha colocado o lugar à disposição após o encontro com o Sp. Braga para a Taça de Portugal, numa fase em que a equipa vinha com cinco derrotas consecutivas na Liga 3. Após esses encontro, os pelicanos perderam por mais três vezes, a última este sábado com o Lusitano de Évora, resultado que confirmou a presença do Caldas na fase de permanência.

A uma jornada do final da primeira fase o Caldas é sétimo da Série B com 18 pontos, os mesmos que o clube somava ao virar da primeira metade da prova. Os pelicanos seguem numa série negativa de oito derrotas consecutivas na Liga 3. A última vitória foi a 26 de outubro, cerca de dois meses e meio, embora a 23 de novembro a equipa tenha conseguido mais um momento importante, ao eliminar o Tondela, da 1.ª Liga, da Taça de Portugal, no terreno do adversário, no desempate por penáltis.

A cumprir a 10.ª época consecutiva como treinador principal e a 11.ª juntando a primeira passagem no clube, José Vala somou 314 jogos, com 118 vitórias, 88 empates e 108 derrotas, 384 golos marcados e 369 sofridos. Entre os melhores momentos contam-se uma manutenção nos nacionais conseguida na última jornada da temporada 2012/13, tendo pegado na equipa com a segunda fase em andamento, o apuramento para a Liga 3, a mítica chegada à meia-final da Taça de Portugal em 2017/18, na qual caiu apenas no prolongamento contra o D. Aves, e ainda o encontro com o Benfica para a mesma competição na época 2022/23, em que o pelicano só caiu no desempate por pontapés de penálti.