Liga 3: Lusitano atira Caldas para a fase de permanência

Golo de João Pinto de penálti, aos 55 minutos, num lance que ainda ditou a expulsão de Edu no Caldas, decidiu a partida

O Lusitano de Évora venceu o Caldas por 1-0, num encontro em que acabou por justificar a conquista dos três pontos, fruto de uma maior capacidade para criar oportunidades ao longo dos 90 minutos.

Os primeiros minutos foram cautelosos, com o jogo dividido a meio-campo e poucas aproximações às balizas. Com o passar do tempo, o Lusitano começou a assumir maior controlo da posse e a aproximar-se com mais frequência da área adversária. A primeira situação de verdadeiro perigo surgiu aos 11 minutos, quando Franco Almara rematou com intenção, obrigando o guarda-redes Wilson Soares a uma defesa apertada.

- publicidade -

A equipa eborense manteve a pressão e voltou a ameaçar por intermédio de Eurichano Setila (17’) e Martim Águas (28’), embora sem sucesso. Angel Gomes tentou a sua sorte de fora da área aos 32 minutos, mas o remate saiu ao lado. A melhor oportunidade da primeira parte apareceu aos 41 minutos: Dida ganhou de cabeça na área, após lance de bola parada, mas faltou alguém para o desvio final junto à baliza do Caldas.

O Caldas, por sua vez, mostrou dificuldades em impor o seu jogo ofensivo, apostando sobretudo na organização defensiva e nas transições rápidas, mas sem criar ocasiões claras de golo.

No segundo tempo, o encontro ganhou maior intensidade e acabou por ficar marcado por um momento decisivo aos 55 minutos. Edu Monteiro cometeu falta sobre Dida dentro da área e, já com cartão amarelo, viu o segundo e consequente vermelho, deixando os caldenses reduzidos a dez unidades. Na conversão da grande penalidade, João Pinto não desperdiçou e fez o único golo da partida, aos 56 minutos.

Em vantagem no marcador e em superioridade numérica, o Lusitano continuou a controlar o jogo e ainda criou mais algumas situações, enquanto o Caldas tentou reagir, apesar das dificuldades. João Tarzan esteve perto do empate aos 80 minutos, com um remate em “escorpião” que obrigou Duarte Martins a uma boa defesa, mas esse seria o único lance que os pelicanos ameaçaram claramente a baliza eborense.

O Lusitano acabou por gerir a vantagem até ao apito final.

A formação alentejana continua na corrida pelo último lugar nos quatro primeiros, com 21 pontos, enquanto o Caldas está confirmado na fase de permanência, mantém os 18 pontos.

Na última jornada o Caldas recebe a Académica, sábado, 24 de janeiro, às 15 horas.

Campo Estrela

Árbitro: Rui Mónica

Árbitros assistentes: Vítor Martins e Miguel Silva

LUSITANO: Duarte Martins; Eurichano Carvalho, Cassiano Borges (cap.), Rodrigo Monteiro e João Pinto; Tiago Batista, Martim Águas e Botché Candé (Mauro Andrade, 72′); Dida (Marco Soares, 87′), Franco Almara (Leandro Tipote, 69′) e Angel Gomes (Sele Davou, 69′).

Suplentes: Marcelo Valverde, Tiago Palancha, Gustavo Vicente, Dionísio e Isnaba Graça.

Treinador: Pedro Russiano

Disciplina: cartão amarelo para Botché Candé (51′), Angel Gomes (69′), Tiago Batista (71′)

CALDAS: Wilson Soares; Nuno Januário (Filipe Oliveira, 59′), Zé Ricardo (Miguel Costa, 82′), Duarte Maneta, Edu Monteiro e Rui Carreira (Iordy Marcelo, 82′); Diogo Clemente (cap.), Matheus Palmério e Luís Farinha (Gonçalo Chaves, 73′); Gonçalo Barreiras (Zé Gata, 59′) e João Rodrigues (cap.).

Suplentes não utilizados: Duarte Almeida, Tiago Catarino, David Lopes e Ewandro Santos.

Treinador: José Vala

Disciplina: cartão amarelo para Luís Farinha (31′), Edu Monteiro (37′ e 54′), Rui Carreira (78′); cartão vermelho para Edu Monteiro (54′)

Golos: 1-0 por João Pinto (g.p. 55′).