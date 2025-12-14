Liga 3: Caldas volta a perder mas aguenta quarto lugar

O Caldas voltou a perder na Liga 3, somando a quarta derrota consecutiva e continuando sem qualquer ponto somado nesta segunda volta, ao sair derrotado do terreno do 1.º Dezembro por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da Série B.

A equipa de José Vala até entrou melhor, a pressionar alto e a controlar o jogo, dispondo da melhor ocasião do primeiro tempo numa grande penalidade em que João Tarzan acertou no poste. Apesar das oportunidades criadas, com vários cruzamentos perigosos, os pelicanos não conseguiram marcar e acabariam a pagar caro a falta de eficácia.

O 1.º Dezembro adiantou-se aos 40 minutos, quando um cruzamento da direita parecia controlado por Wilson, mas o guarda-redes não segurou a bola e Diogo Cardoso aproveitou para fazer o 1-0.

Depois de um bom primeiro tempo, o Caldas teve muitas dificuldades em atacar na segunda parte, vendo o adversário controlar mais o jogo e criar as principais situações de perigo. Ainda assim, sobretudo após as substituições, o Caldas conseguiu voltar a instalar-se no meio campo ofensivo. Conseguiu principalmente vários lances de bola parada, que o guardião João Oliveira foi controlando. O único remate de registo aconteceu aos 90. David Lopes tentou reduzir com um remate de longe já perto do fim, mas a bola subiu em demasia.

Já em período de compensação, aos 90+3, Paulo Lima, na zona frontal, rematou para o 2-0 final, confirmando o desaire alvinegro.

Com este resultado, o Caldas mantém-se nos quatro primeiros, no quarto lugar, com 18 pontos, os mesmos da Académica, mas tem agora o Atlético e o Amora a apenas um ponto. O 1.º Dezembro subiu de último para sétimo, tem 15 pontos.

FICHA DE JOGO

1º DEZEMBRO 2-0 CALDAS (1-0 ao intervalo)

Complexo Desportivo do Real Sport Clube

Árbitro: Gonçalo Rosa

Árbitros assistentes: Diogo Santos e Hugo Ventura

1º DEZEMBRO: João Oliveira; Lisandro Menezes (cap.), Caiser Gomes, Eduardo Borges, João Freitas e Jorge Bernardo; Vitó, Mané e Paulo Lima; Diogo Cardoso (Harramiz, 75′) e Dedé (Kamika, 83′).

Suplentes não utilizados: Fábio Duarte, Pedro Ramos, Diogo Ferreira, Ulisses, Quintino, Mahamadou e Arroyo.

Treinador: Pedro Caneco

CALDAS: Wilson Soares; Nuno Januário (Gonçalo Chaves, 82′), Zé Ricardo, Duarte Maneta e Diogo Clemente (David Lopes, 58′); Pipo Ferreira, Matheus Palmério e Luís Farinha (Gonçalo Barreiras, 75′); Ewandro Santos (Isaac, 58′), Zé Gata (Edu Monteiro, 58′) e João Rodrigues (cap.).

Suplentes não utilizados: Duarte Almeida, Ricardo Alexandre, Tiago Catarino e Mateus Magalhães.

Treinador: José Vala

Disciplina: cartão amarelo a Dedé (37′), Matheus Palmério (45′)

Golos: 1-0 por Diogo Cardoso (40′), 2-0 por Paulo Lima (92′)

José Vala admite “fase complicada”​

O treinador do Caldas, José Vala, considerou que a equipa está a atravessar “uma fase em que tudo nos acontece de mal e nada nos acontece de bem”, após a derrota frente ao 1.º Dezembro.

O técnico sublinhou o forte desempenho do Caldas antes do intervalo. “Na primeira parte acho que era difícil pedir um melhor desempenho e melhor aplicação aos jogadores. Pressionámos alto, recuperámos muitas bolas, criámos oportunidades e tivemos um penálti”, recordou, lamentando que, apesar do domínio, a equipa não tenha conseguido marcar. “Estávamos por cima, a perseguir o golo”, frisou.

José Vala explicou ainda que a segunda parte se tornou mais complicada, também devido às condições atmosféricas e à necessidade de arriscar. “Sabíamos que íamos arriscar contra o vento e ficar mais sujeitos a bolas nas nossas costas. Acabámos por ter um jogo sempre partido”, afirmou, reconhecendo que o 1.º Dezembro teve oportunidades para aumentar a vantagem. “Fomos arriscando, como infelizmente temos feito nos últimos jogos em que temos estado sempre a perder, expusemo-nos lá atrás e acabámos por sofrer o 2–0.”

Sobre o momento da equipa, o treinador admitiu preocupação com a série negativa de resultados. “Na segunda volta temos quatro derrotas, isso é um facto. Só tive uma vez quatro derrotas seguidas, nesse dia fui para casa e só voltei no dia seguinte porque me foram lá buscar”, recorda, admitindo ter falado com o diretor desportivo, André Simões. “Só ainda estamos a falar dos quatro primeiros porque fizemos a primeira volta que fizemos”, assumiu, acrescentando que sente a equipa a acusar algum desgaste. “Talvez estivéssemos a precisar de uma paragem. Mentalmente todos querem muito, mas nota-se que fisicamente alguns jogadores já não estão no auge, e são jogadores influentes. Já vimos que temos equipa para isto, mas nota-se o desgaste”, concluiu.