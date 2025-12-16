Decorre hoje a conferência “Porque é que a Imprensa Local é nacional”, com o historiador, comentador político e professor universitário, José Pacheco Pereira, no Âmbito Cultural do El Corte Inglés. A sala encontra-se lotada para ouvir esta conferência que dá início à exposição “Os 100 anos da Gazeta das Caldas”, que estará patente até 16 de janeiro.
A iniciativa está inserida nas comemorações do centenário da Gazeta das Caldas, que contam com o Alto Patrocínio do Presidente da República.
