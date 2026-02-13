Meia Maratona de Óbidos adiada para 19 de abril

Evento, inicialmente marcado para 22 de fevereiro, foi remarcado para garantir segurança de participantes e público

A Meia Maratona de Óbidos, prevista para o dia 22 de fevereiro, foi adiada para o dia 19 de abril devido a condições meteorológicas adversas na região, nomeadamente tempestades, cheias e troços de estrada insegura ao longo do percurso.

A decisão foi tomada pelo Município de Óbidos, pela Unidade de Proteção Civil de Óbidos e pela GanharDestak, tendo como prioridade a segurança dos atletas, equipas de organização, voluntários e público em geral.

Todos os atletas inscritos têm a sua participação automaticamente garantida para a nova data.