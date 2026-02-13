Sexta-feira, 13 _ Fevereiro _ 2026, 17:13
Meia Maratona de Óbidos adiada para 19 de abril

Meia Maratona de Óbidos adiada para 19 de abril

Redação
Evento, inicialmente marcado para 22 de fevereiro, foi remarcado para garantir segurança de participantes e público

A Meia Maratona de Óbidos, prevista para o dia 22 de fevereiro, foi adiada para o dia 19 de abril devido a condições meteorológicas adversas na região, nomeadamente tempestades, cheias e troços de estrada insegura ao longo do percurso.

A decisão foi tomada pelo Município de Óbidos, pela Unidade de Proteção Civil de Óbidos e pela GanharDestak, tendo como prioridade a segurança dos atletas, equipas de organização, voluntários e público em geral.

Todos os atletas inscritos têm a sua participação automaticamente garantida para a nova data.

