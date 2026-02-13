Acesso à Capela de Sant’Ana interditado e 84 vias afetadas nas Caldas da Rainha

Deslizamento de terras motiva encerramento por segurança. Concelho mantém dezenas de estradas cortadas ou condicionadas devido ao mau tempo

O Município das Caldas da Rainha anunciou a interdição do acesso à Capela de Sant’Ana, em Salir do Porto. A decisão prende-se com um “deslizamento de terras e instabilidade do solo”, situações que, segundo a autarquia, “comprometem as condições de segurança” no local.

A Câmara atualizou o ponto de situação relativo à circulação rodoviária no concelho, afetada pelas condições meteorológicas adversas e pelos efeitos das sucessivas depressões que têm assolado o território nacional. De acordo com os dados divulgados às 12h00 de 13 de fevereiro, contabilizam-se 84 vias encerradas ou condicionadas em todo o território municipal.

A freguesia de Alvorninha é a mais afetada, registando 13 estradas com constrangimentos. Segue-se a freguesia de Vidais, com 12 vias afetadas, e as freguesias de Carvalhal Benfeito e Santa Catarina, ambas com 10 ocorrências registadas.

Na União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, há registo de 9 vias afetadas, enquanto em Salir de Matos o número fixa-se em 7. As freguesias de A dos Francos e Landal, bem como a União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro, contabilizam 5 situações cada.

Com menor incidência, o Nadadouro apresenta 4 vias condicionadas ou cortadas, Tornada regista 3 e a Foz do Arelho contabiliza 1 constrangimento.

A autarquia mantém o apelo à população para que “evite deslocações desnecessárias” e cumpra as recomendações das autoridades competentes. A lista de estradas encontra-se em atualização permanente.