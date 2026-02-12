Quinta-feira, 12 _ Fevereiro _ 2026, 10:43
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Economia Caldas: AIRO adia debate sobre o Fogo Bacteriano

Caldas: AIRO adia debate sobre o Fogo Bacteriano

Por
Redação
-
0
3

A AIRO adiou novamente a sessão de debate sobre o Fogo Bacteriano, agendada para esta sexta-feira, 13 de fevereiro. A decisão surge na sequência das recentes tempestades que assolaram a região, obrigando a uma reorientação de prioridades para o auxílio aos empresários locais. O momento exige “apoio direto no terreno e a união de esforços para mitigar os prejuízos causados pelas intempéries” , “perante a gravidade dos danos”, refere a associação, que procura nova data para o evento.

Loading

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.