Caldas: AIRO adia debate sobre o Fogo Bacteriano

A AIRO adiou novamente a sessão de debate sobre o Fogo Bacteriano, agendada para esta sexta-feira, 13 de fevereiro. A decisão surge na sequência das recentes tempestades que assolaram a região, obrigando a uma reorientação de prioridades para o auxílio aos empresários locais. O momento exige “apoio direto no terreno e a união de esforços para mitigar os prejuízos causados pelas intempéries” , “perante a gravidade dos danos”, refere a associação, que procura nova data para o evento.
