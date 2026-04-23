Projeto reconstitui naufrágios em Peniche

Immersive Shipwrecks será apresentado na terça-feira

Immersive Shipwrecks é o nome de um projeto desenvolvido por um consórcio europeu liderado pela Universidade Lusófona, que pretende representar as paisagens marinhas de naufrágios na costa europeia em vídeos de três dimensões e que será apresentado na Central Elétrica Centro Cívico Intergeracional Prof. Rogério Cação, em Peniche, no dia 29 de abril (terça-feira), a partir das 14h30.

A ferramenta permitirá ainda testar um mundo subaquático futuro, baseado em cenários científicos de elevação do nível do mar, com foco nas linhas costeiras, conforme é explicado na página do projeto.

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240 anos depois do naufrágio do navio espanhol San Pedro de Alcantara nas águas de Peniche, será evocada esta efeméride através de uma conversa sobre o tema. Os “Horizontes transdisciplinares da investigação iniciada em 1985 em Peniche” serão abordados pelo arqueólogo náutico Jean-Yves Blot, seguindo-se uma intervenção de Augusto António Alves Salgado, capitão-de-mar-e-guerra e diretor do Museu de Marinha, sobre a importância da usufruição pública do património cultural marítimo e memórias locais.

Os técnicos superiores do serviço de Cultura da Câmara de Peniche, Rui Venâncio e Sílvia Monteiro Santos, vão revisitar “As marcas e as memórias do San Pedro de Alcantara na comunidade” e fazer uma proposta de itinerário, antes de Célia Quico, professora universitária e investigadora do CICANT – Universidade Lusófona que tutela o projeto apresentar “Immersive Shipwrecks: mergulhar com os média imersivos em naufrágios do passado e do futuro”.

Será ainda projetado um vídeo 360º que reconstitui o momento do naufrágio do San Pedro de Alcantara, em fevereiro de 1786.