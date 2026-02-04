Caldas e Óbidos garantem qualidade da água

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) das Caldas da Rainha, asseguraram hoje que a água da rede pública distribuída no concelho mantém qualidade para consumo humano.

“À data, não existe qualquer indicação que justifique restrições ao consumo de água da rede pública, mantendo-se a situação sob acompanhamento contínuo e preventivo”, refere uma nota publicada na página da rede social Facebook da autarquia.

Este esclarecimento sobre a qualidade e segurança da água no concelho, segundo os SMAS, surge na sequência de vários contactos telefónicos recebidos sobre eventuais riscos associados ao consumo de água após a passagem da tempestade Kristin.

De acordo com a mesma nota, os sistemas de captação, tratamento e distribuição encontram-se a funcionar normalmente, sendo realizados controlos analíticos, de forma a garantir o cumprimento integral dos parâmetros legais de qualidade da água para consumo humano data.

Os SMAS informam ainda que a qualidade e a segurança da água distribuída no concelho das Caldas da Rainha estão a ser permanentemente monitorizadas, em estreita articulação com as orientações da Direção-Geral de Saúde e das entidades competentes.

Também a Câmara de Óbidos informou que a EPAL garantiu que “os sistemas de captação, tratamento e distribuição de água estão a funcionar normalmente, cumprindo com todos os requisitos legais e rigorosos padrões de qualidade”. A autarquia fez ainda notar que “a água fornecida no concelho de Óbidos é de elevada qualidade” e que é “permanentemente monitorizada por laboratórios acreditados, o que garante a sua segurança para o consumo humano”.

*com agência Lusa