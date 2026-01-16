Sexta-feira, 16 _ Janeiro _ 2026, 18:57
DiversosPolítica

Centenas acompanham Seguro em arruada pelas Caldas

Fátima Ferreira
-

O candidato António José Seguro chegou às Caldas ao final da tarde desta sexta-feira, último dia de campanha, para uma arruada pelo centro da cidade, antes de rumar a Lisboa. À espera, na Praça da Fruta, tinha muitos apoiantes, a esposa, mas também “comes e bebes” e muita música. Seguro diz-se empenhado em “arranjar soluções para resolver os problemas dos portugueses” e que não responde aos ataques dos seus adversários. “Vim para elevar o nível do debate em Portugal” disse aos jornalistas à chegada e antes de arrancar em arruada pelo centro da cidade, acompanhado por centenas de apoiantes, muitos deles amigos que o “conhecem”, disse. “Sou na vida como sou na política e o que estou a fazer é contribuir para que o país se reconcilie com a política”, disse o candidato que está convicto que os portugueses reconhecem esta sua forma de estar.

O candidato que reside nas Caldas, escolheu a cidade para acompanhar a noite eleitoral do próximo domingo.

