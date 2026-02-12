Caldas: Tráfico de droga em Alvorninha leva a prisão preventiva

A GNR deteve em flagrante um homem de 42 anos, em Alvorninha, por tráfico de droga. A investigação levou dois meses e culminou com uma busca domiciliária e uma em veículo. Foram apreendidos 5340 euros em numerário, uma espingarda, uma besta equipada com mira telescópica, 122 munições de diversos calibres, quatro virotões (flexas), três cartuchos de diversos calibres, 2682 doses de cocaína, 886 doses de canábis, duas balanças digitais e 100 sacos herméticos. O detido ficou em prisão preventiva.
