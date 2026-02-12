Quinta-feira, 12 _ Fevereiro _ 2026, 11:25
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Sociedade Caldas: Tráfico de droga em Alvorninha leva a prisão preventiva

Caldas: Tráfico de droga em Alvorninha leva a prisão preventiva

Por
Redação
-
0
8

A GNR deteve em flagrante um homem de 42 anos, em Alvorninha, por tráfico de droga. A investigação levou dois meses e culminou com uma busca domiciliária e uma em veículo. Foram apreendidos 5340 euros em numerário, uma espingarda, uma besta equipada com mira telescópica, 122 munições de diversos calibres, quatro virotões (flexas), três cartuchos de diversos calibres, 2682 doses de cocaína, 886 doses de canábis, duas balanças digitais e 100 sacos herméticos. O detido ficou em prisão preventiva.

Loading

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.