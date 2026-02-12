Exportações das Caldas da Rainha disparam 70%

Oeste teve crescimento de 9,3%, muito acima da média nacional, que ficou pelos 0,5%. Setor alimentar continua a ser o mais exportador

As exportações da região Oeste cresceram em 2025 perto de 150 milhões de euros, atingindo perto dos 1,85 mil milhões de euros. O concelho das Caldas da Rainha lidera os crescimentos, com ganhos próximos de 127 milhões de euros. As exportações do concelho tiveram um crescimento meteórico, na ordem dos 71,2%, muito graças à prestação dos drones da Tekever.

Em conjunto, o Oeste teve um crescimento das exportações de 9,3%, o que contrasta com o crescimento das exportações de bens nacionais que, segundo dados do INE divulgados esta semana, ficou pelos 0,5%. Na região, a indústria alimentar continua a ser o setor de atividade mais preponderante no comércio internacional, valendo 20,7% do volume total exportado. O setor atingiu os 370,9 milhões de euros de vendas para o estrangeiro, com um crescimento de 8,1%. O segundo setor de atividade com maior peso é o das máquinas e peças, com um peso total de 18% e também com um crescimento acima dos 8%, para 332,8 milhões de euros. O pódio encerra com os produtos hortofrutícolas, também com exportações de 316,8 milhões de euros, um valor idêntico ao de 2024.

- publicidade -

Mas a região ganhou um quarto setor de atividade que representa mais de 10% do total exportado, o material de transporte, onde entra a atividade da Tekever nas Caldas da Rainha, além do fabrico de peças para a indústria automóvel. O setor já vale 197,4 milhões de euros em vendas para o estrangeiro, teve um crescimento de 38,8% face a 2024. Mas é de notar que a atividade da fabricante de drones que tem sede nas Caldas da Rainha permitiu ao concelho crescer neste setor em particular 142%, de 44 milhões de euros para perto de 107 milhões, um indicador bastante forte da relevância que a empresa tem neste momento para a economia do concelho.

Ainda em relação à região, nota para um pequeno decréscimo das vendas dos produtos de origem animal, atualmente o sexto mais valioso. Já a tradicional indústria cerâmica cresceu 2,6% para 91,8 milhões de euros, recuperando assim da quebra de 2024.

Na análise dos concelhos do Oeste Norte, destaca-se o forte crescimento das exportações das Caldas da Rainha já referido, na ordem dos 71,3%. As empresas do concelho exportaram um volume total de 304,5 milhões de euros, que compara com os 177 milhões de 2024 e os 130 milhões de 2023. O concelho passou de ter a sua maior força exportadora no fabrico de máquinas e peças (com a Schaeffler Portugal como referência) – que valia em 2023 mais de 40% das exportações – para ter a maior fatia nos materiais de transporte. No entanto, é de ressalvar que os dois setores tiveram crescimentos muito elevados no concelho. Se no setor de atividade da Tekever o crescimento foi de 142,9%, para cerca de 107 milhões de euros, no da Schaeffler foi de 71,2%, para 95,7 milhões de euros, representando 66,5% do total exportado com origem nas Caldas.

O concelho caldense aproximou-se de Alcobaça, que em 2025 registou vendas das suas empresas para o estrangeiro na ordem dos 319 milhões de euros, valor praticamente inalterado face ao ano anterior. São, dos sete, os únicos concelhos a faturar acima dos 100 milhões de euros para os mercados internacionais. No pódio fica ainda Peniche, com 129 milhões de euros e um crescimento de 5,3%. A transformação alimentar, nomeadamente do pescado, gerou receitas acima dos 100 milhões de euros, com um crescimento de 9%.

Segue-se o Bombarral, com exportações de 89 milhões de euros, valor similar ao do ano anterior. O Cadaval viu as exportações crescerem 5% para os 53,3 milhões de euros. Nazaré e Óbidos têm vendas para o estrangeiro de 33,9 e 30,7 milhões de euros, com crescimentos de 83,5% e 11,3%, respetivamente.