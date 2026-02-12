Coto quer voltar a ser freguesia autónoma

Movimento pela Freguesia do Coto já angariou mais de 430 assinaturas de residentes

Desde novembro que existe um grupo no facebook intitulado de Movimento pela Freguesia do Coto que pretende a desagregação desta freguesia da União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e S. Gregório. O grupo já recolheu mais de 430 assinaturas de residentes e o assunto estará em discussão numa assembleia extraordinária da União de Freguesias Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório marcada para 19 de fevereiro, às 21h00, nas instalações da ARECO.

Já na assembleia de freguesia da União de 18 de dezembro, o movimento fez a sua apresentação formal aos eleitos e entregou um documento de 49 páginas a explicar os motivos pelos quais querem voltar a ser freguesia, o histórico da União naquele território, viabilidade económica, requisitos necessários para a desanexação.

- publicidade -

O Movimento pela Freguesia do Coto não tem qualquer ideologia política associada, refere o seu representante, David Marques Leal, lembrando que, em janeiro quando começou a ver as notícias sobre a desagregação de freguesias ficou “desiludido por este assunto não ter sido tocado nem ao de leve nesta União”. Por saber que seria impossível desenvolver o processo a tempo para as eleições de 2025, esperaram que estas se concretizassem para começar a “trabalhar para que o Coto voltasse a ser uma freguesia autónoma nas próximas eleições”.

O VM, PSD e CDS -PP pronunciaram-se favoravelmente ao pedido de uma realização de uma assembleia extraordinária para discutir este assunto nos primeiros meses do ano. O eleito do Chega não se pronunciou sobre este assunto.