António José Seguro com mais de 72% nas Caldas

O novo Presidente da República, António José Seguro, foi o mais votado nas Caldas com uma votação expressiva de perto de 73%.

Obteve mais de 19 mil votos no concelho, com um aumento a rondar os sete mil face à primeira volta, voltando a vencer em todas as freguesias do concelho. Na União de Freguesias de N. Sra. Pópulo, Coto e São Gregório, a mais populosa do município, Seguro obteve a maior diferença com mais de 77%.

No concelho das Caldas, André Ventura obteve mais de 7000 com um aumento de cerca de 1700 votantes em relação à primeira volta deste sufrágio.

No concelho votaram 27372 dos 45194 eleitores inscritos, ou seja, 60,5%, com um aumento da abstenção a rondar um ponto percentual face a janeiro.

No Oeste o novo Presidente da República venceu também em Óbidos, com 68,69%. Nos restantes concelhos já fechados a vitória foi para Seguro, nomeadamente, nos municípios de Lourinhã e Cadaval. Faltam apurar os resultados do Bombarral, Nazaré, Alcobaça, Peniche, Arruda dos Vinhos, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço e Alenquer.

A nível nacional, com mais de 82% dos votos contados (ou seja, com 546 freguesias de 3.259 por apurar, bem como 34 dos 107 consulados), Seguro leva mais de 64%, com mais de 1,6 milhões de votos. Recorde-se que na primeira volta, este candidato obteve a preferência de voto de mais de 1,7 milhões de pessoas. A abstenção está a registar um aumento perto dos 3%.