Vitória em toda a linha para António José Seguro na região

Esta foi uma vitória em toda a linha para António José Seguro. No concelho das Caldas venceu em todas as freguesias, com a votação a atingir os 77% na União de Freguesias de N. Sra. Pópulo, Coto e São Gregório, a mais populosa do concelho.

No Oeste, Seguro venceu em todos os concelhos que foram a votos (em Arruda dos Vinhos a segunda volta do sufrágio foi adiada para domingo, dia 15).

O novo Presidente da República foi o mais votado em 87 das 88 freguesias oestinas, com Ribamar, na Lourinhã, a ser a única a dar vitória a André Ventura, com 51,2%.

- publicidade -

Arruda dos Vinhos tem quatro freguesias e foi, a nível nacional, o município onde mais eleitores não votaram (mais de 12 mil de um total acima dos 36 mil a nível nacional).

Faltam apurar os resultados de 20 freguesias onde o ato eleitoral foi afetado pelas condições meteorológicas adversas, bem como os resultados de sete consulados. Estão apurados 99,2% dos votos, com a abstenção a chegar perto dos 50% e os brancos e nulos a representarem cerca de 5% dos votos (mais de 250 mil).

A nível nacional Seguro venceu em todos os concelhos menos Elvas e São Vicente (Madeira), conquistando todos os distritos e atingindo um marco histórico: tornou-se no Presidente da República eleito com mais votos em Portugal, batendo Mário Soares (1991) em termos absolutos, mas não percentuais. Em relação à primeira volta duplicou a votação, registando dois terços do total de votantes (ou seja, cerca do dobro do outro candidato). A terra natal, Penamacor, deu-lhe a mais expressiva vitória (acima de 81%).