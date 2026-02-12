O “ausente” de domingo

José Luís Almeida Silva

Ao ver a festa pá… de domingo do CCC nas Caldas senti um enorme pesar de uma ausência entre nós de alguém que iria viver aquele momento de forma muito própria e pessoal.

Tenho na minha mente a pessoa de Tó Freitas (Custódio João Freitas), sogro do eleito Presidente da República naquele dia, António José Seguro, e que lhe daria uma alegria imensa, a que juntaria uma infinidade de teorias e de justificações, num discurso ilimitado com que premiaria os seus amigos.

Coube ao destino a razão pela qual nos deixou há quase três anos, não tendo podido deleitar-se com a vida política familiar e nacional nos últimos meses, coisa que lhe daria um prazer imenso, para chegar ao momento maior vivido naquele dia.

Tenho a certeza que ele seria, como o seu pai e tios, todos já falecidos também, os grandes admiradores e inspiradores do nóvel Presidente da República, que, por se ter ligado à família Maldonado Freitas por casamento, guindou a cidade das Caldas da Rainha para o vértice da eleição do novo mais alto Magistrado da Nação, como ele generosamente o afirmou.

Sinto pois que é momento de referir este facto, provavelmente conhecido e reconhecido por poucos, e que, com justiça e amizade muito profunda, o faço desta maneira.

