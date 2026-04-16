Papagaios gigantes voltam aos céus da Foz

Iniciativa realizou-se pela primeira vez em 2024 e atrai sempre multidões

Este sábado, 18 de abril, os céus da Foz do Arelho vão ganhar um colorido diferente com a terceira edição do Festival Ibérico de Papagaios Gigantes, que decorre a partir das 10h00 e com previsão de terminar pelas 22h00.

Será possível apreciar dezenas de papagaios gigantes a voar, mas “além da vertente expositiva, o festival integra também momentos de maior componente técnica, como voos sincronizados e acrobacias aéreas, estando ainda prevista, caso as condições climatéricas o permitam, a realização de um espetáculo de papagaios luminosos ao final do dia”, refere a organização, a cargo da Associação “Cabeças no Ar…te”, do município das Caldas e da Junta de Freguesia da Foz do Arelho.

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O atelier “Constrói o teu Papagaio”, que se trata de uma atividade gratuita dirigida às famílias, que decorrerá no areal da praia, entre as 10h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h00, sem necessidade de inscrição prévia, também tem sido um dos grandes atrativos, proporcionando momentos divertidos de construção e lançamento de papagaios. “Face à forte adesão nas edições anteriores, esta atividade contará, este ano, com 700 kits disponíveis”, esclareceram os organizadores (em 2024, primeira vez que se realizou e integrado no Festival da Lagoa, havia 300 kits que esgotaram rapidamente).

Esta iniciativa contará ainda com um sunset lounge, com o DJ Akur, entre as 18h30 e as 21h00, também no areal, “proporcionando um ambiente descontraído ao final do dia”. Outra novidade é a colocação, nas escadas que conectam a Rua Visconde de Morais e a Avenida do Mar, de “uma estrutura “selfie spot”, para os visitantes e participantes conseguirem o melhor enquadramento” para fotografar.