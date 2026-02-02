Alcobaça não terá tenda de Carnaval

O executivo municipal de Alcobaça decidiu este ano não instalar a já tradicional tenda de Carnaval em frente ao Mosteiro de Alcobaça.

A autarquia informou sobre esta decisão que “resulta do estado crítico que continua a afetar o concelho de Alcobaça, situação que motivou a ativação do Plano Municipal da Proteção Civil e, posteriormente, a declaração de Estado de Calamidade pelo Estado Português”, conforme foi explicado.

O presidente da Câmara, Hermínio Rodrigues, nota que, “neste contexto, o município tem o dever prioritário de concentrar todos os seus meios e esforços no apoio às populações, nomeadamente na reposição dos serviços essenciais de água, eletricidade e comunicações, bem como no reforço dos apoios sociais de caráter emergente”.

Acresce ainda que “a previsão de agravamento das condições meteorológicas em Portugal continental, com precipitação intensa, vento forte e agitação marítima significativa a partir da madrugada de domingo para segunda-feira, implicará a mobilização prolongada das equipas Técnicas Municipais, da Proteção Civil, das Forças de Segurança e das Juntas de Freguesia nos próximos dias”.

Daí que tenham tomado a decisão de não instalar a tenda em frente ao mosteiro. No entanto, frisa o edil alcobacense, “esta decisão não invalida a realização das comemorações carnavalescas na cidade de Alcobaça e no concelho, que se manterão com a necessária adequação às condições de segurança”.