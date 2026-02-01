Escolas de Óbidos abertas segunda-feira

A Câmara Municipal de Óbidos prevê que amanhã, segunda-feira, 2 de fevereiro, as escolas e jardins de infância do concelho estejam a funcionar normalmente.

A única escola que não tinha ainda confirmada a abertura era a EB do Alvito. As EB dos Arcos e do Furadouro e a Básica e Secundária Josefa de Óbidos tinham as condições asseguradas, bem como os jardins de infância de Óbidos, Usseira, A-da-Gorda, Amoreira, Olho Marinho, Vau, Arelho, A-dos-Negros e Gaeiras (no qual não foi possível entrar, mas tinha energia elétrica e abastecimento de água).

A autarquia frisa que este ponto de situação é uma previsão para amanhã, “podendo sofrer alterações em função das condições climatéricas”, mas garantindo que “qualquer atualização será comunicada com a maior brevidade possível”.