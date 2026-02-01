- publicidade -
InícioSociedadeEscolas de Óbidos abertas segunda-feira
Sociedade

Escolas de Óbidos abertas segunda-feira

Redação
Redação

-

4
0

A Câmara Municipal de Óbidos prevê que amanhã, segunda-feira, 2 de fevereiro, as escolas e jardins de infância do concelho estejam a funcionar normalmente.

A única escola que não tinha ainda confirmada a abertura era a EB do Alvito. As EB dos Arcos e do Furadouro e a Básica e Secundária Josefa de Óbidos tinham as condições asseguradas, bem como os jardins de infância de Óbidos, Usseira, A-da-Gorda, Amoreira, Olho Marinho, Vau, Arelho, A-dos-Negros e Gaeiras (no qual não foi possível entrar, mas tinha energia elétrica e abastecimento de água).

A autarquia frisa que este ponto de situação é uma previsão para amanhã, “podendo sofrer alterações em função das condições climatéricas”, mas garantindo que “qualquer atualização será comunicada com a maior brevidade possível”.

Loading

Artigo anterior
Escolas reabrem esta segunda-feira no concelho das Caldas
Redação
Redação

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5628

Assine a Gazeta das Caldas e aceda todas as notícias premium da região Oeste.

Ver Capa
Assinar
© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.