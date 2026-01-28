Caldas sabe hoje em Bruxelas se será capital europeia

Caldas da Rainha sabe esta quarta-feira, 28 de janeiro, se é a selecionada como Capital Europeia do Pequeno Comércio a Retalho, uma competição que identifica e distingue as cidades que alcançaram “resultados notáveis” no apoio ao pequeno comércio e na promoção e preservação de centros urbanos dinâmicos. O prémio será anunciado ao final da tarde, depois dos representantes de cada cidade finalista fazerem uma apresentação perante um júri europeu, que avaliará as medidas de apoio ao pequeno comércio, analisando a sua robustez e a viabilidade, na revitalização do comércio, com apoio nas transições digitais e ecológicas.

Nesta categoria de “Cidades Médias”, com 50 a 250 mil habitantes, concorrem, além das Caldas, Braga e Fuenlabrada (Espanha).

A iniciativa é da União Europeia, lançada pelo Parlamento Europeu e implementada pela Comissão Europeia.

- publicidade -

“Sentimos que a nossa oferta de comércio de pequeno retalho é desde já ganhadora pelo reconhecimento que já granjeou de todos, quer de comerciantes quer de público. Estarmos na final já é um reconhecimento que, acredito, pode culminar na vitória das Caldas”, refere Vitor Marques, presidente da Câmara das Caldas.