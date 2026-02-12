Carnaval afetado pelo mau tempo na região Oeste

Iniciativas carnavalescas canceladas nalguns concelhos e adaptadas noutros

Nas Caldas os corsos de Carnaval, o Carnaval das Crianças e o Carnaval dos Idosos foram cancelados. A autarquia explicou que esta decisão, tomada “em conjunto com as associações envolvidas”, se deveu “ao prolongamento da situação de calamidade e aos elevados prejuízos registados”.

No concelho foi ainda cancelada a realização do Foz Beats com o Oeste Lusitano a ser obrigado a mudar de localização face aos danos no Parque D. Carlos I.

Os bailes, tanto no Nadadouro, como do Monte Olivett, na zona industrial, vão manter-se.

No concelho de Óbidos, a Junta de Freguesia das Gaeiras também informou que cancelou as festividades, mantendo o corso infantil, mas mudando-o para o Pavilhão da Escola do Alvito.

Na Nazaré também haverá Carnaval, mas de “forma condicionada”, informou a autarquia. O Carnaval das crianças será nos pavilhões, o sábado magro passa para dia 14 e o desfile noturno é cancelado, tal como o desfile de domingo, estando ainda dependente o desfile de terça-feira.

Em Peniche o Carnaval Escolar, no Pavilhão Multiusos, e o Carnaval Sénior irão realizar-se no dia 13. Para domingo e para terça-feira estão previstos os corsos. Neste concelho as comemorações arrancaram com o Trio Elétrico Solidário, com o grupo Aja Alzira, que angariou mais de 7000 telhas para o município de Ansião, transformando a iniciativa Carnavalesca num evento solidário.

No Cadaval a programação foi adaptada, com alguns cancelamentos. Para esta semana estava prevista a apresentação do monumento, com a coroação dos reis na segunda-feira, dia 16, às 21h00, seguida de corso noturno e festa de Carnaval. Terça-feira há novo corso, às 15h00, seguindo-se, na quarta-feira, o enterro do Entrudo. O desfile escolar ficou marcado para dia 20.

Também em Torres Vedras a organização informou que o Carnaval não se realizará entre os dias 12 e 18 de fevereiro, como estava previsto.

Em Alcobaça, a Junta de São Martinho do Porto cancelou as festividades, bem como a de Alfeizerão. Na Benedita o corso noturno e a tenda de Carnaval foram cancelados.