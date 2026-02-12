Quinta-feira, 12 _ Fevereiro _ 2026, 10:44
Início Sociedade Limão gigante cresceu em árvore no centro da cidade

Limão gigante cresceu em árvore no centro da cidade

Por
Redação
-
0
9

João Maria Figueiredo, de 94 anos, partilhou com a Gazeta das Caldas o seu limão gigante, de 1 quilo. Criado num limoeiro que possui junto à residência, na Rua Cidade Abrantes, o fruto cresceu junto de outros também de dimensões consideráveis. “No mesmo dia apanhei outro limão, com meio quilo”, contou o nonagenário destacando o facto do ramo do limoeiro ter suportado o peso sem quebrar.
João Maria Figueiredo não tem uma explicação para este limão gigante, salientando que limitou-se a regar a árvore durante o verão e que, há algum tempo, tratou-a com “calda bordalesa” para a curar dos fungos.

