Concurso Chefe do Ano proporcionou um dia diferente na EHTO

Caldas recebeu a primeira de três etapas regionais da iniciativa. Um caldense, ex-aluno da escola, participou na edição deste ano
A primeira etapa regional do concurso Chefe do Ano decorreu na passada terça-feira, 14 de abril, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.
O concurso recebeu mais de 200 candidaturas, sendo selecionados 18 (seis por região – Norte, Centro e Sul). Depois, nestas fases regionais vai-se encontrar o grupo dos finalistas para a fase nacional, cuja final irá decorrer em Sintra, em maio. Os participantes eram desafiados a criar uma ementa com uma entrada vegetariana, um prato de peixe e um de carne e ainda uma sobremesa, neste caso, que utilizasse a Pera Rocha do Oeste.
Entre os finalistas da região Centro estava Afonso Raposo, um caldense que é chefe de cozinha no Tarabel-Lisbon, mas que foi aluno da EHTO, no curso de Padaria Avançada, em 2024, quando trabalhava num resort da região (integrava a equipa de cozinha do Royal Óbidos). Afonso Raposo é caldense, tem 29 anos e diz que se inscreveu neste concurso numa perspetiva de valorização pessoal e profissional e para se desafiar, notando que se dedicou muito ao mesmo. “Levei a extensão do que sou como pessoa e transportei-me para a ementa”, refere à Gazeta das Caldas. Por exemplo, a açorda de coentros, foi inspirada na avó, que dizia que já tinha comido muita açorda e que é um prato associado a pobreza e a esperança. Já o javali teve como inspiração o terreno selvagem onde se movimenta e a própria natureza. “Faço ciclismo amador e transportei muitas coisas minhas, como sou, o que gosto de comer e cozinhar, locais que visitei e que gosto”, complementa. Um exemplo é o bacalhau com arroz caldoso. A sobremesa associava as suas origens, o Oeste, com a terra onde vive, Oeiras. Tratava-se de uma Pera Rocha do Oeste com vinho de Carcavelos, com gelado de tomilho-limão, merengue suíço, especiarias e crumble de cardamomo queimado. E, apesar de não ter vencido, como queria, frisa o quão enriquecedora foi a experiência.
António Boia, chefe do restaurante JNcQUOI Avenida, em Lisboa, presidiu ao júri, e contou que esta edição “correu bem” e que o nervosismo inicial dos participantes desapareceu após pegarem nas facas. Não houve “nada anormal” e estavam “todos muito organizados” sendo uma “prova bastante equilibrada”, mas na qual “a decisão do júri foi unânime”. O vencedor desta primeira etapa foi Daniel Reis (do Renaissance Porto Lapa Hotel), com Mário Santos (Rossio Gastro Bar) e Rogério Miranda (Nameless Journey) a fecharem o pódio. O jovem vencedor, que veio do Brasil há oito anos, destacou a gastronomia portuguesa e o acolhimento que teve neste país. Concorreram ainda Afonso Alves (Mezze), e Daniel Reis Marco Mendes (Verride Palácio de Santa Catarina – Restaurante Suba). Segue-se, no dia 22, a etapa Sul&Ilhas, em Portimão e depois, no dia 29, a etapa no Porto. O concurso Chefe do Ano intitula-se como “o maior e mais antigo concurso nacional de cozinha para profissionais, celebrando em 2026 a sua 37ª edição”. A iniciativa é promovida pelas Edições do Gosto, que também organiza o Jovem Talento da Gastronomia (que este ano deverá voltar à EHTO, em novembro, e que se destina aos alunos, ao contrário deste, focado em profissionais com experiência), entre outros.
Cocktails do Oeste hoje
O diretor da escola, Daniel Pinto, agradeceu o voto de confiança da organização para ser, pelo segundo ano consecutivo, a anfitriã desta prova. O mesmo responsável frisou a dinâmica que a iniciativa traz à escola, proporcionando aos estudantes a possibilidade de trabalhar e contactar com profissionais da área, sejam participantes ou júris. Destacou ainda a participação do primeiro ex-aluno da EHTO a participar neste concurso, Afonso Raposo. Os cerca de 30 alunos das turmas de Gestão de Restauração e Bebidas e Gestão e Produção de Cozinha prepararam os pratos sob liderança dos chefes, para o almoço.
Esta quinta-feira a EHTO recebe a sétima edição do Festival de Cocktails do Oeste. No dia seguinte realiza-se o jantar literário, que marca a conclusão do curso de Turismo Literário, em Óbidos.