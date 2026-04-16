IL caldense comemora três anos e quer afirmar-se

O Núcleo Territorial das Caldas da Rainha da Iniciativa Liberal assinalou, na passada segunda-feira, 13 de abril, três anos. Ao longo deste período tem vindo a “consolidar a presença no concelho, afirmando um projeto político assente na liberdade individual, na responsabilidade e em soluções realistas para os desafios locais”, refere a coordenadora deste núcleo, Carlota Oliveira.

A mesma responsável destaca as eleições autárquicas de outubro passado como um “marco importante”, com o partido a candidatar-se, nas Caldas, a quatro órgãos autárquicos (Câmara, Assembleia Municipal e freguesias urbanas). “Nessa ocasião, alcançámos uma posição intermédia na classificação eleitoral, um resultado que consideramos encorajador e demonstrativo de uma crescente abertura dos caldenses às nossas propostas”, salienta.

Carlota Oliveira considera que o atual executivo Vamos Mudar “reconhece a importância do nosso contributo, contando connosco para participar de forma construtiva na vida política local”. Acredita também que, com o “tempo, consistência e trabalho contínuo, cada vez mais cidadãos reconhecerão o valor das ideias da Iniciativa Liberal: ideias que consideramos simultaneamente promissoras e realistas para o desenvolvimento do concelho”, dando conta da vontade que o partido tem em crescer nas Caldas, reforçando a equipa e alargando o “impacto” da sua ação.

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Carlota Oliveira assumiu funções de coordenadora do Núcleo Territorial das Caldas da Rainha da IL em novembro do ano passado, sucedendo a Ricardo Lemos.