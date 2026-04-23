Confraria da Semente e do Pão apresentou o seu traje oficial

Tons castanhos e dourados a recordar a terra e a semente, dominam na indumentária da confraria com 21 elementos

A Confraria da Semente e do Pão já tem traje oficial. A sua apresentação pública teve lugar na tarde de domingo, 11 de abril, incluída nas comemorações do 25º aniversário da vila das Gaeiras. Um traje que “não é apenas um conjunto de peças cuidadosamente concebidas”, mas um “símbolo vivo da nossa identidade, das nossas raízes, do compromisso que assumimos da preservação e valorização de um dos bens essenciais, o pão”, salientou o presidente da confraria, António Barros.

Inspirado na terra que sustenta e na semente que dá origem ao pão, cada elemento deste traje “reflete a ligação íntima entre o homem, a natureza e o saber ancestral que vem sendo transmitido de geração em geração. As cores, que evocam os campos dourados de cereais onde trabalhavam os nossos agricultores, e a riqueza da nossa cultura local”, explicou.

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De acordo com António Barros, vestir esta indumentária “é um compromisso com a preservação das tradições, valorização dos produtos locais e com a produção de uma cultura alimentar consciente e sustentável”, mas também um tributo à sua identidade e futuro.

Composta por 21 elementos, a confraria foi apresentada há exatamente um ano e pretende ser um espaço de salvaguarda e celebração do património imaterial associado ao ciclo do pão, um dos mais antigos e simbólicos pilares da cultura portuguesa. Trata-se de um projeto de base cultural e comunitária, que visa a valorização do património imaterial e identitário ligado ao ciclo tradicional do pão, em especial na região de Gaeiras e do concelho de Óbidos. A iniciativa pretende responder à necessidade de preservar, reinterpretar e transmitir saberes tradicionais associados à cultura cerealífera, moagem, paniﬁcação e vida comunitária, salienta o responsável.

A Confraria da Semente e do Pão é “um projeto de identidade”, assumindo-se como centro “interpretativo, lugar de experimentação, formação e encontro intergeracional”, através de oﬁcinas, exposições, atividades educativas e ações comunitárias.

Numa primeira fase o objetivo principal é trabalharem com as escolas do concelho para divulgar, junto dos mais novos, os conhecimentos ligados à semente e ao pão. Pretendem também começar a reunir espólio, como documentos, fotografias e até utensílios, que depois será compilado num livro.

António Barros lembra, à Gazeta das Caldas, a forte tradição que as Gaeiras tem com o pão, tanto enquanto meio de subsistência, através da moagem da farinha nos moinhos ali existentes, como através da sua confeção com fins solidários, para angariação de fundos para diversos projetos.

Todos os elementos que a integram foram “escolhidos” porque com o seu saber e experiência podem dar “algo” a esta confraria, salientou o responsável, exemplificando que uns sabem amassar o pão, outros estão ligados à atividade através dos seus antepassados.