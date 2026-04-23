CTT querem reduzir horário de atendimento em Salir de Matos

Empresa quer reduzir, para metade, o horário de atendimento. Junta de freguesia contrapõe com importância do serviço prestado

Os CTT querem reduzir para metade o horário de atendimento do posto que está a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia de Salir de Matos.

A intenção foi manifestada o mês passado, e com o objetivo de alterar o horário já neste mês de abril, mas a junta de freguesia contrapôs com as condições do contrato, permitindo o prolongamento deste serviço com horário completo até outubro.

O presidente da Junta, Flávio Jacinto, realça a importância do serviço para os seus fregueses e lembra o esforço feito para conseguirem ter a Junta de Freguesia com as portas abertas diariamente, inclusive à hora de almoço, para dar resposta às necessidades da população, que assim “se vê prejudicada, tendo de se ajustar a um horário reduzido”. O autarca salienta que o posto dos CTT, instalado num local onde também estão outros serviços, é bastante procurado, sobretudo para levantar as reformas, entrega de cartas e documentos e que, com esta redução do seu funcionamento, “haverá pessoas, inclusive, que deixam de sair de casa”.

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A proposta de redução da prestação de serviços dos CTT na freguesia de Salir de Matos já motivou também um requerimento dos deputados do PSD, eleitos por Leiria, na Assembleia da República, que pede explicações à Autoridade Nacional de Comunicações. Dizem tratar-se de uma “decisão unilateral” por parte da administração dos CTT, que pretende servir de base a uma negociação futura que “lesa e prejudica o acesso daquela população, das suas organizações e das suas empresas a este importante serviço público”.

Os deputados sociais-democratas consideram que a redução do horário “revela-se desajustada à realidade da freguesia, prejudicando a população e o tecido empresarial, ao comprometer o acesso a um serviço público essencial que deve manter-se próximo, acessível e eficaz”, dando o exemplo do “levantamento de reforma”, onde mensalmente são pagos cerca de 80 mil euros, sendo maioritariamente a pessoas idosas. Realçam ainda que a vila de Salir de Matos, tem uma comunidade estrangeira bastante elevada, que recorre a este serviço permanentemente.

Entre os motivos para esta alteração de horário estão a “redução de rentabilidade do correio simples, com destaque para a redução da receita do correio normal e internacional, propondo redução do horário e aposta em outros serviços que não os dos CTT, como a venda de seguros de saúde, livros, lotarias, etc”, referem os deputados.