Desfiles de Carnaval cancelados nas Caldas

Os corsos de Carnaval, o Carnaval das Crianças e o Carnaval dos Idosos nas Caldas foram cancelados, informou o município. “Face ao prolongamento da situação de calamidade no concelho e aos elevados prejuízos registados, o município das Caldas da Rainha decidiu, em conjunto com as associações envolvidas, cancelar os corsos do Carnaval deste ano, bem como o Carnaval das Crianças e dos Idosos”, informaram.

A autarquia realça que “esta decisão foi tomada com um único objetivo: assegurar, acima de tudo, a segurança de todos” e nota que sabe da “importância destes eventos para a nossa comunidade, mas este é um momento que exige responsabilidade, união e foco no essencial”.

Assim, “o Carnaval regressará em 2027, com as condições necessárias para que possa ser vivido em plena segurança”, referem, agradecendo “a compreensão de todos” e reafirmando “o compromisso de continuar a trabalhar para que as Caldas da Rainha possam voltar a celebrar em segurança”.