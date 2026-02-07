- publicidade -
Sociedade

Homem de 47 anos morre em despiste de pesado em Alcobaça

 Um homem de 47 anos morreu ontem, 6 de fevereiro, na sequência do despiste de um pesado de mercadorias no concelho de Alcobaça, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17:23, para o despiste de um pesado de mercadorias na Estrada Municipal 515 em Casal de Vale de Ventos, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça, referiu fonte da GNR.

Do acidente resultou a morte do condutor, um homem de 47 anos, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros, INEM e GNR.

*com agência Lusa

