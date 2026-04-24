Detido por posse de armas proibidas no Carvalhal

Um homem de 47 anos foi detido a 21 de abril no Carvalhal (concelho do Bombarral) por posse de armas proibidas.

A GNR, que efetuou a detenção, explicou que, “no âmbito de uma situação relacionada com uma alegada invasão de propriedade privada, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o denunciante detinha na sua residência armas proibidas”.

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Esta força militar acrescenta que “o indivíduo procedeu à entrega voluntária do material, motivo que levou à sua detenção” e à apreensão de uma navalha, uma soqueira, um bastão extensível, um par de algemas, um gás lacrimogéneo em gel e uma arma de pressão de ar, calibre 4,5.

“O detido, com antecedentes criminais por condução sob o efeito de álcool e ofensas à integridade física, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha”, esclareceu a GNR.