PSP detém homem em liberdade condicional por furto em residência nas Caldas

A PSP deteve no dia 23 de abril um homem de 29 anos por furto em residência. Os factos ocorreram durante a madrugada do referido dia, na cidade das Caldas, “quando o homem acedeu ao interior de uma habitação através de uma zona de jardim/sacada”.

Já no interior, e segundo a Polícia de Segurança Pública, “subtraiu quantias em numerário e malas que continham, entre outros bens, a chave de um veículo automóvel, que acabou igualmente por furtar, vindo posteriormente a abandoná-lo”.

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A mesma força de segurança refere que “na sequência da pronta intervenção policial, foi possível recuperar a totalidade dos bens subtraídos e identificar o suspeito”, notando que “o homem, atualmente desempregado, é já conhecido das autoridades por crimes da mesma natureza, estando já referenciado por diversos furtos na zona” e que tem “um extenso historial criminal que inclui várias detenções por condução sem habilitação legal e penas de prisão efetiva”, estando a gozar o regime de liberdade condicional desde setembro de 2025.

“A PSP encontra-se a ultimar as diligências de investigação e recolha de prova, com vista à apresentação do detido à autoridade judiciária competente”, informaram.