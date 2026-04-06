GNR apreendeu 8800 euros e 2770 doses de canábis

Um homem de 30 anos foi detido no dia 3 de abril, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Caldas da Rainha. A detenção ocorreu no âmbito de uma fiscalização rodoviária e, segundo a GNR, o forte odor a estupefacientes alertou os militares, que realizaram “uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao veículo, tendo sido confirmado que o mesmo se encontrava na posse de 81 doses de canábis, motivo pelo qual foi detido”.

Depois foi ainda realizada uma busca domiciliária culminando na apreensão 8800 euros em numerário, 2770 doses de canábis, uma balança digital e um telemóvel.

O detido, foi presente, no dia 4 de abril, a primeiro interrogatório judicial ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.

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