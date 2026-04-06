Um morto e cinco feridos em despiste de carrinha em Peniche

Um homem de 28 anos morreu e cinco outros ficaram feridos quando uma carrinha de caixa aberta se despistou em Geraldes, no concelho de Peniche, na tarde de hoje, explicou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Leiria.

A vítima mortal tinha 28 anos e seguia com os feridos numa viatura, sendo todos trabalhadores da mesma empresa, segundo adiantou a mesma fonte.

Além da vítima mortal, o acidente causou dois feridos graves, o condutor, de 43 anos, e outro cidadão de 48 anos, e três ligeiros, de 52, 51 e 34 anos, todos homens, tendo o condutor sido transportado para hospital das Caldas, seguindo os restantes para Torres Vedras.

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O acidente deu-se por volta das 18:25 em Geraldes, na Nacional 247, já dentro do concelho de Peniche, tendo estado presentes os meios da GNR em Peniche, bem como o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), do INEM e bombeiros.

*com agência Lusa