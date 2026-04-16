Mulher encontrada inconsciente na A8

Seguiria num carro com outras pessoas e terá sido abandonada no local

Uma mulher de 36 anos foi encontrada inconsciente, no passado sábado, na autoestrada A8, na zona das Caldas da Rainha, tendo sido transportada para o hospital de Leiria com ferimentos ligeiros. Segundo a Guarda Nacional Republicana, o alerta foi dado cerca das 16h00, após a vítima ter sido localizada caída na via. Apesar de ter recuperado a consciência no local, foi assistida e encaminhada para unidade hospitalar.

A mulher seguiria num veículo com outras pessoas e terá sido abandonada no local, desconhecendo-se as circunstâncias em que acabou na estrada, mas autoridades admitem a possibilidade de estarem em causa ofensas à integridade física. Testemunhas relataram à GNR a presença de vários indivíduos que terão abandonado o local antes da chegada das forças de segurança, e que um dos indivíduos foi visto a “dar murros” noutro, desconhecendo-se relação com a vítima.

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A investigação prossegue do caso persegue através da GNR e em articulação com a PSP, para apurar os factos e identificar eventuais suspeitos.

Detidos por tráfico de drogas

Também nas Caldas da Rainha, um homem de 21 anos foi detido pela GNR, no dia 7 de abril, por tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal, que culminou numa busca domiciliária. Foram apreendidas 533 doses de canábis, três doses de cocaína, 910 euros em numerário e material associado à atividade ilícita. O suspeito, com antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria.

Já a PSP deteve, a 4 de abril, um jovem de 20 anos por tráfico de droga, condução sem habilitação legal e falsificação de documento. O suspeito desobedeceu a uma ordem de paragem na Praça da República, encetando fuga de motociclo. Acabou por se despistar e foi intercetado no local. Na sua posse estavam cerca de 20 doses de haxixe, tendo ainda sido detetadas irregularidades no veículo, incluindo matrícula adulterada e falta de seguro.

O detido foi presente a tribunal, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência, prosseguindo o processo em fase de inquérito.