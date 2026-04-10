Peniche instala almofadas redutoras de velocidade em quatro freguesias

Primeira fase da intervenção abrange vias em Atouguia da Baleia, Peniche, Ferrel e Serra d’El-Rei no âmbito da estratégia de prevenção rodoviária

O Município de Peniche iniciou a primeira fase de instalação de almofadas redutoras de velocidade em várias vias do concelho, abrangendo as localidades de Atouguia da Baleia, Peniche, Ferrel e Serra d’El-Rei.

A medida integra a estratégia autárquica de prevenção rodoviária, com o propósito de diminuir a velocidade automóvel e reforçar a segurança em zonas de maior circulação pedonal e tráfego local.

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A intervenção contempla a colocação dos equipamentos em cinco pontos na freguesia de Atouguia da Baleia: Estrada da Seixeira, Avenida da Praia (Lugar da Estrada), Rua do Caldeirão (Geraldes), Rua Principal (Bufarda) e Rua João Paulo II (Ribafria). Na cidade de Peniche, a instalação ocorre na Avenida Monsenhor Bastos, na Avenida Mariano Calado, junto à Escola do Filtro, e na Rua General Humberto Delgado, nas imediações do hospital. Em Ferrel, os trabalhos abrangem a Avenida do Mar e a Estrada dos Casais. Na Serra d’El-Rei, a estrutura é instalada na Rua do Aterro.

A autarquia planeia expandir o projeto a outras áreas do município de forma faseada, após a avaliação de novas localizações pelas equipas responsáveis.

A autarquia refere que esta é “uma primeira fase de trabalho”, consciente de que “existem outras zonas no concelho que também necessitam deste tipo de intervenção”. A autarquia apelou ainda aos condutores para o cumprimento das normas de trânsito, assinalando o desenvolvimento de medidas contínuas de segurança rodoviária.

Alternativa às lombas, as almofadas redutoras de velocidade têm a particularidade de não ocuparem toda a faixa de rodagem. O seu design permite que veículos com eixos mais largos (autocarros, ambulâncias, bombeiros) passem com as rodas “por fora” da almofada, evitando o solavanco e sem reduzir drasticamente a velocidade, o que facilita o socorro e o transporte público, mas mantém a eficiência em relação a veículos com largura de eixos menor, como os ligeiros de passageiros.