Caldas da Rainha assina contrato de 160 mil euros para reabilitação do rio Arnóia

Acordo com Fundo Ambiental e APA visa reparar danos das intempéries em A-dos-Francos e integra investimento regional de 9,4 milhões de euros

O Município das Caldas da Rainha, o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinaram, a 9 de abril, um contrato-programa de 160 mil euros para a reabilitação de um troço do rio Arnóia, na localidade de A-dos-Francos. A intervenção destina-se a reparar os danos causados pelas recentes intempéries, informou o município caldense.

O acordo decorre de um levantamento de prejuízos efetuado pela autarquia e submetido à APA. O documento identifica estragos resultantes da erosão fluvial ao longo do rio Arnóia, do rio Tornada e dos respetivos afluentes, com uma estimativa de custos de reparação superior a 3,6 milhões de euros. As empreitadas previstas englobam a reparação de rombos, a limpeza e estabilização de margens e a reabilitação de pequenas infraestruturas hídricas.

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Este financiamento faz parte de um conjunto de 26 contratos-programa celebrados pelo Ministério do Ambiente e Energia com vários municípios das regiões do Tejo e Oeste. O investimento totaliza cerca de 9,4 milhões de euros para custear intervenções de emergência em rios e diques afetados durante o estado de calamidade, abrangendo uma população superior a 503 mil pessoas.