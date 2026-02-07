Queda de portão causa uma vítima mortal em Rio Maior

Uma mulher de 60 anos morreu na noite de quinta-feira, em Assentiz, no concelho de Rio Maior, devido à queda de um portão, informaram os bombeiros.

“Fomos acionados para uma situação de trauma, mas quando chegámos a vítima encontrava-se em paragem cardio-respiratória, por ter sido atingida pela queda de um portão, que se soltou”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Rio Maior, Luis Coelho.

De acordo com o mesmo responsável, “foram feitas manobras de reanimação, sem sucesso e o Óbidos foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)” do Hospital de Santarém.

O acidente ocorreu em Assentiz, na União de Freguesias de Marmaleira e Assentiz, no concelho de Rio Maior e, segundo os bombeiros, “não está relacionada com o mau tempo”.

O alerta foi dado às 21:50 de quinta-feira e no local esteve uma ambulância e dois operacionais dos bombeiros de Torres Vedras, a equipa da VMER e a GNR.

*com agência Lusa