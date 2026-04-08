Suspeito de pornografia de menores detido pela PJ

Um homem de 45 anos, suspeito da prática do crime de pornografia de menores, foi detido, nas Caldas da Rainha, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma operação policial.

“No desenvolvimento das diligências de investigação foi possível verificar, através de perícias informáticas, quer no telemóvel, quer nos dispositivos eletrónicos, a existência de centenas de ficheiros multimédia de conteúdo pornográfico envolvendo menores”, informou a PJ em comunicado.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Lusa