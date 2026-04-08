Obras no Jardim do Obelisco já arrancaram em Alcobaça

Intervenção de 1,4 milhões de euros integra plano de reabilitação da Cerca do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, classificado como Monumento Nacional e Património Mundial da UNESCO

As obras no Jardim do Obelisco, em Alcobaça, já estão em curso, no âmbito de uma intervenção mais ampla de reabilitação promovida pelo Município de Alcobaça e pelo Património Cultural, I.P, anunciou esta quarta-feira o autarquia alcobacense. A intervenção é um investimento de 1.409.184 euros e abrange espaços integrados na Cerca do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça.

Segundo a autarquia, a operação tem como objetivos recuperar a identidade histórica dos espaços, melhorar as condições de fruição pública e criar novos usos culturais, educativos e administrativos. O Jardim do Obelisco é uma das áreas mais simbólicas da Cerca do Mosteiro, cuja valorização tem sido defendida como parte da estratégia de conservação do conjunto monástico.

- publicidade -

Esta intervenção enquadra-se num plano mais vasto de reabilitação do Mosteiro de Alcobaça, aprovado em janeiro de 2025, quando foram abertos concursos públicos para três empreitadas no valor global de 6,5 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Entre essas obras estavam a reabilitação do Paço Abacial e do Claustro do Cardeal, do Celeiro e da zona superior da Cerca, e a requalificação do Jardim do Obelisco.

Em janeiro de 2025, o concurso para o Jardim do Obelisco tinha um preço base de 950 mil euros, tendo depois a empreitada sido adjudicada por 1.179.998 euros à empresa Advanced Green, Lda.

O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, fundado pela Ordem de Cister, é Monumento Nacional desde 1910 e integra a lista do Património Mundial da UNESCO desde 1989. Além do valor arquitetónico da igreja e dos claustros, a sua Cerca tem forte importância histórica e paisagística, pelo que a reabilitação dos jardins e espaços exteriores é vista como essencial para a leitura integral do conjunto.