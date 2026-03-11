Prisão para homem que tentou matar mulher no concelho de Alcobaça

O Tribunal de Leiria condenou um homem a uma pena única de seis anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado tentado e detenção de arma proibida, que vitimou uma mulher, no concelho de Alcobaça, o ano passado.

No acórdão, de segunda-feira, o coletivo de juízes deu como provado que o homem “deslocou-se à residência da vítima para falar com o filho desta que tinha uma dívida ao arguido”, segundo informação da Procuradoria da República da Comarca de Leiria hoje disponibilizada.

Segundo os factos provados em julgamento, “nessa altura, o arguido efetua um disparo com uma espingarda na direção da janela da habitação, atingindo a vítima e causando-lhe ferimentos graves, que apenas não resultaram na sua morte por circunstâncias alheias à vontade” daquele.

- publicidade -

Em maio do ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção do homem, então com 30 anos, por suspeita de homicídio na forma tentada numa desavença por alegadas dívidas.

Segundo um comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Pataias, “recolheu relevantes elementos de prova que determinaram a detenção do autor de um crime de homicídio, na forma tentada, ocorrido no dia 02 de maio, em Pataias, concelho de Alcobaça”, distrito de Leiria.

O suspeito procurava cobrar uma alegada dívida junto do filho da vítima, uma mulher de 71 anos.

Após uma troca de palavras, o homem “viu frustrada a sua intenção e foi buscar uma caçadeira que trazia na sua viatura”, com a qual se aproximou da residência da vítima e do seu filho e disparou a curta distância contra a janela da habitação.

O arguido acabou por atingir a mulher na face com fragmentos de munição, “causando-lhe sérios ferimentos nomeadamente ao nível da visão”, de acordo com a PJ.

A investigação foi feita, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Leiria, pela 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, que também deduziu a acusação, de acordo com a Procuradoria.

* Com agência Lusa