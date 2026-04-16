Andebol do Caldas já conta com cerca de 40 jovens atletas

Projeto aposta na captação nas escolas e já soma quatro escalões

Ao fim de uma época e meia de atividade, o projeto de andebol do Caldas SC apresenta um crescimento sustentado, com o foco na formação e na captação de jovens atletas. O clube já conta com cerca de 40 atletas dos escalões de Sub-12 e Sub-14 e uma das equipas já atingiu esta época a fase final do campeonato distrital.

No passado domingo, a secção organizou o Andebol School Fest, uma atividade destinada a “dar a conhecer o andebol nas escolas”, explica José Matos, responsável pelo projeto, sublinhando a ausência da modalidade no primeiro ciclo nas escolas do concelho. A iniciativa já demonstrou resultados práticos: “o ano passado conseguimos captar seis, sete miúdos só do evento”, realça, acrescentando que, ainda este ano, haverá mais uma oportunidade para levar a modalidade às escolas.

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O andebol no Caldas começou a dar os primeiros passos na época passada, partindo do zero. Na época de estreia, o clube terminou com 22 atletas, distribuídos por duas equipas de Sub-12, masculina e feminina. Nesta segunda temporada, os números praticamente duplicaram. São agora cerca de 40 jovens jogadores em equipas de Sub-14 e numa equipa mista de Sub-12. José Matos destaca a taxa de retenção elevada. Até agora, registou-se apenas uma desistência, “uma menina cuja mãe não tinha disponibilidade de horário para a trazer aos treinos”, conta.

José Matos acredita que a evolução do número de atletas é a ideal nesta fase do projeto, com um crescimento controlado. “Não interessa termos 60 miúdos e, depois, não termos treinadores para trabalhar com eles”, afirma, apontando a escassez de técnicos como um dos principais constrangimentos. Atualmente, há três técnicos, incluindo o próprio José Matos, que espera conseguir, futuramente, atrair estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior para estágios. “Se subirmos 20 atletas por ano, daqui a cinco anos poderemos ter os escalões todos”, nota.

Mais importante que a evolução no número de atletas, tem sido o crescimento dos próprios atletas. Em termos competitivos, os resultados são encarados como secundários nesta fase inicial, mas já existem indicadores positivos. A equipa de Sub-14 garantiu um lugar entre as quatro melhores do distrito na primeira fase da competição e está atualmente a disputar a fase final com as equipas de topo do distrito, o Cister de Alcobaça, o Dom Fuas da Nazaré e a Juve Lis, de Leiria. “Foi um grande feito para nós, embora nesta fase seja muito difícil”, destaca o responsável.

Paralelamente, o clube prepara o arranque de um grupo de veteranos, envolvendo antigos praticantes da modalidade na região. A iniciativa, com início previsto para maio, pretende dinamizar o projeto e reforçar o vínculo comunitário ao andebol.

O apoio institucional tem sido outro fator determinante. José Matos destaca que o clube tem assegurado as condições logísticas e há também apoio das juntas de freguesia nos transportes para os jogos.

Com bases ainda recentes, o andebol do Caldas SC vai, assim, consolidando o seu espaço, num percurso que privilegia a sustentabilidade. Os treinos da secção realizam-se no pavilhão do Colégio Rainha D. Leonor, às segundas, quartas e quintas-feiras a partir das 19 horas.