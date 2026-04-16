Caldas RC é vice-campeão nacional W30M40

Pelicanos foram finalistas e só perderam para o Técnico

O Caldas RC sagrou-se vice-campeão nacional do Campeonato Nacional Masters W30M40 de Touch Rugby, depois de disputar a final contra o Técnico Touch, que revalidou o título da modalidade ao vencer os pelicanos por 3-1. O evento decorreu no sábado, no relvado da Escola Agrária, na cidade de Coimbra, sob a organização conjunta da Associação Touch Rugby Portugal e da Agrária de Coimbra.

A equipa das Caldas da Rainha atingiu o jogo decisivo após concluir a fase de apuramento no primeiro lugar e eliminar a Associação Académica de Coimbra (AAC) na meia-final. O confronto terminou empatado no tempo regulamentar de 20 minutos, tendo o Caldas RC Touch vencido por 3-2 através do critério de desempate “drop-off”. Os caldenses apenas foram travados na final, pela equipa detentora do título.

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A competição foi estruturada no formato “semi-round robin”, modelo no qual as sete formações presentes disputaram quatro partidas de 20 minutos. Na fase inicial, o Caldas RC Touch somou quatro vitórias. O coletivo derrotou a Agrária de Coimbra (5-0), o Braga Touch (3-1), o Técnico Touch (4-3) e o SL Benfica Touch (3-1).

A prova da variante Touch Rugby incluiu o Caldas RC Touch, a Associação Académica de Coimbra, a Agrária de Coimbra, o Braga Touch, o SL Benfica Touch, o Técnico Touch e o Touch S. Miguel. O acesso da equipa do Caldas RC Touch a esta fase final resultou da conquista do primeiro lugar no Torneio Regional Norte/Centro, realizado a 10 de janeiro, na localidade da Moita, em Anadia.

A obtenção do estatuto de vice-campeão nacional representa uma subida na tabela classificativa relativamente ao terceiro lugar alcançado na época transata.

O plantel do Caldas RC Touch, sob a coordenação técnica do treinador Paulo Santos e do diretor de equipa Paulo Cunha, foi composto por Andrew Peters, Francisco Calado, Frederico Goslino, Joaquim Santos, Luís Lalanda, Matilde Nalha, Miguel Correia, Miguel Simões, Paulo Cunha, Paulo Santos, Pedro Monteiro, Rafaela Ferreira e Vítor Pereira.

Seniores perdem no Porto

A uma jornada do fim da 1.ª Divisão Nacional, o Caldas RC tem já a classificação final da sua equipa principal garantida, no quinto lugar, o que representa uma melhoria face ao oitavo posto conseguido na época passada.

Na penúltima jornada do campeonato, os pelicanos deslocaram-se ao terreno do Sport Clube do Porto e, num jogo equilibrado, acabaram por perder por 33-21.

Os caldenses até saíram na frente, depois de se adiantarem com um ensaio de Tomás Cambournac, transformado por Rodrigo Cavaco Silva. Mas os portuenses respondeu com três ensaios, saindo para o intervalo a vencer por 25-7. Na segunda parte, os caldenses aproximaram-se com ensaios de Tomás Cambournac e Rafael Cavaco Silva, mas a formação do Porto garantiu o triunfo com mais um ensaio.

Os pelicanos encerram a prova este sábado em casa, contra o Direito.