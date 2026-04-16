Rodrigo Amaro reeleito no Caldas SC com 95,3% dos votos

Fernanda Almeida e Filipe Mateus lideram Assembleia Geral e Conselho Fiscal

Reconduzido na presidência do Caldas Sport Clube, Rodrigo Amaro apresentou um balanço globalmente positivo dos últimos dois anos e traçou metas ambiciosas, mas sustentadas, para o novo mandato, sublinhando a ideia de continuidade no trabalho desenvolvido.

Numa pouco usual assembleia marcada para a tarde de sábado, os sócios responderam à chamada, mesmo sem haver mais do que uma lista às eleições, nem temas polémicos para discutir. No total, 136 sócios compareceram no auditório dos Paços do Concelho e o presidente, com equipa renovada, foi reconduzido com 95,3% dos votos, 122 dos 128 apurados. Rodrigo Amaro é acompanhado na direção pelo adjunto João Horta e pelos ‘vices’ Rita Moiteiro, Pedro Creio, André Santos, Bruno Rodrigues, Paulo Aires, João Ova Lopes, Henrique Mateus, António Sancheira e António Tavares.

- publicidade -

A Assembleia geral passa a ser presidida por Fernanda Almeida, que depois de ter sido a primeira mulher a presidir a direção, será agora a primeira a liderar a assembleia. “O coração fala sempre mais alto. Estou longe há 15 anos, mas acompanho sempre o Caldas. É o clube do coração, é muito amor e dedicação”, afirmou Fernanda Almeida à Gazeta das Caldas, sublinhando que, apesar de residir atualmente no Algarve e de ter uma vida profissional exigente, sentiu que “tinha que estar disponível” para ajudar o clube.

A dirigente saudou a elevada participação de sócios na assembleia eleitoral, sinal claro da vitalidade do clube e da confiança no trabalho desenvolvido. “Os sócios estão com o clube. Isso enche-me de orgulho e mostra que o Rodrigo fez um trabalho espetacular e vai continuar a fazer com esta equipa jovem”, referiu. A nova presidente da Mesa da Assembleia Geral vê precisamente na juventude dos dirigentes um dos principais trunfos para o futuro. “É vitalidade e a garantia de que o clube nunca vai morrer”, salientou, valorizando o “orgulho de ser caldense e do Caldas” que identifica nas novas gerações.

Confiante no trabalho a desenvolver, Fernanda Almeida admite que existem ideias para o futuro. “Queremos fazer um bom trabalho. Se nos deixarem, porque sozinhos não fazemos nada. Temos ideias e talvez daqui a três anos possamos falar do que foi feito”, concluiu.

Na AG, Fernanda Almeida é acompanhada por Miguel Lança, Fernando Clérigo e João Sancheira.

No Conselho Fiscal, Filipe Mateus assume a presidência, acompanhado por Paulo Espírito Santo, Sónia Casimiro e Eduardo Matos.

Balanço e ambições

Num balanço que fez dos dois anos de mandato, Rodrigo Amaro destacou o rigor da gestão como uma das principais conquistas. O clube registou um resultado positivo de 47 mil euros no primeiro exercício e, no atual, apresenta já um saldo positivo de 29 mil euros no final do primeiro semestre. “Aumentámos a receita e controlámos a despesa”, sintetizou, mostrando-se confiante quanto ao fecho da época. Também ao nível do merchandising e da valorização da marca Caldas houve um crescimento significativo, com receitas a “dispararem”.

Outro dos eixos do mandato passou pela dinamização da atividade desportiva. O clube criou novas modalidades, como o andebol de formação, reativou o ténis de mesa em vertente competitiva e recreativa e integrou ainda o bilhar. O presidente anunciou ainda que foi iniciado o processo de titularidade do Campo da Mata, além de melhorias no campo Vasco de Oliveira (Quinta da Boneca), que além de ter voltado a ter o bar em funcionamento, está a ser preparado para receber uma cobertura na bancada. Rodrigo Amaro destacou ainda o reatar do processo de mudança da sede para as antigas Colmeias (junto aos Silos) e a aquisição do miniautocarro que pertencia à União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, que foi entretanto reparado e depois de ser personalizado começará a transportar as equipas do clube.

De uma extensa lista de pontos do programa apresentado há dois anos que já foram cumpridos, a implementação da venda online de bilhetes e o reforço da presença em eventos locais, a par do regresso das galas e do jantar de aniversário foram alguns dos destaques, assim como o crescimento do número de associados (mais 500 em relação ao início do mandato)

Rodrigo Amaro fez ainda questão de agradecer o contributo de dirigentes, colaboradores, voluntários, atletas e parceiros que permitiram desenvolver o seu programa, destacando o “amor ao Caldas” como elemento agregador. Sublinhou também a importância da ligação às empresas da região, considerando existir “um potencial enorme” de crescimento através dessa proximidade.

Para o novo mandato, o líder caldense defende a continuidade da estratégia, sem alterações profundas, mas com objetivos claros. No plano desportivo, a prioridade passa por consolidar a equipa sénior na Liga 3, com a ambição de alcançar os quatro primeiros lugares, como passo intermédio para, a médio prazo, o clube poder almejar os campeonatos profissionais. “Em quatro ou cinco anos devemos ter bases para ambicionar essa chegada”, afirmou.

Até 2030, o clube pretende duplicar o número de sócios, passando dos atuais 2500 para 5000, e ultrapassar os 500 atletas. Está também prevista a criação do futebol feminino, futsal e futebol de praia, numa lógica de crescimento sustentado, privilegiando a formação antes da vertente sénior.

A nível financeiro, o orçamento atual, próximo de um milhão de euros, poderá atingir os dois milhões num horizonte de três a quatro anos, através da diversificação de receitas e da progressiva profissionalização da gestão.

Rodrigo Amaro quer ainda reforçar a componente digital e transformar os jogos numa “experiência de marca”, ao mesmo tempo que defende um papel ativo do clube na reflexão sobre o futuro do desporto no concelho, promovendo iniciativas como conferências ou congressos.

A tomada de posse será este sábado pelas 10h30 no Campo da Mata.