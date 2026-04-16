Pimpões em destaque com três pódios

Clube caldense teve seis jovens no encontro distrital de Cadetes
A Sociedade de Instrução e Recreio (SIR) “Os Pimpões” participou, no mês de abril, no Campeonato Nacional de Fundo de Masters, que decorreu a 12 de abril, novamente na Piscina Olímpica de Coimbra, com a presença de cerca de 250 inscritos. O clube obteve três lugares de pódio na competição nacional, à qual levou quatro atletas, todos a competir nos 1500 metros Livres.
Elisabete Rosa (Masters G) e André Rocha (Masters E) classificaram-se na segunda posição dos respetivos escalões, com os tempos de 25m13s02 e 23m20s91. Tiago Ribeiro (Masters E) alcançou o terceiro lugar, logo a seguir a André Rocha, terminando em 25m47s85, e Francisco Ferraz (Masters G) ficou na sexta posição do seu escalão, com a marca de 27m39s79.
Jovens no Encontro Distrital
A 6 de abril, realizou-se o encontro distrital de natação no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria. Dos 24 nadadores convocados pela Associação de Natação Distrital de Leiria, seis pertencem à SIR “Os Pimpões”, o que corresponde a 25% da seleção. Os atletas chamados à equipa foram Constança Carneiro, Inês Marciano, Matilde Pereira, Matheus Santos, Afonso Brito e Martim Silva.
A convocatória para este encontro baseou-se nos resultados do 2.º Torregri, prova disputada a 28 e 29 de março, nas Piscinas Municipais de Pombal. A competição de qualificação envolveu representantes de 13 clubes do distrito de Leiria.