Frederico Silva confirmado na qualificação de Roland Garros

Tenista caldense regressa aos torneios do Grand Slam após ausência desde agosto de 2023

Frederico Silva garantiu a entrada na fase de qualificação do torneio de Roland Garros, que tem início a 18 de maio, em Paris. A confirmação da presença do atual 238.º classificado do ranking ATP no segundo torneio do Grand Slam da temporada ocorreu após a conjugação de desistências de outros jogadores e da atribuição de ‘wild cards’ para o quadro principal.

O atleta de 31 anos reagiu à confirmação da vaga indicando que o apuramento correspondia ao que previa. “Sabia que tinha possibilidade de entrar, dependendo de desistências de outros jogadores e dos ‘wild cards’ que seriam atribuídos para o quadro principal. Mas obviamente que, quando soube, fiquei bastante contente, porque acabou por ser a confirmação do que estava à espera e queria”, afirmou em declarações à agência Lusa.

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Natural das Caldas da Rainha, Frederico Silva declarou que a incerteza inicial do apuramento não alterou a sua preparação, tendo mesmo voltado as atenções para o Grand Slam seguinte, em Londres. “Roland Garros era um objetivo para este ano, mas não era o único, nem o último objetivo, por isso, a partir do momento em que percebi que poderia não depender de mim, o meu foco virou-se para a qualificação para Wimbledon. Apesar de Roland Garros ter sido sempre o primeiro objetivo do ano, há outros objetivos e, por isso, a motivação nunca ficou afetada”, sublinhou.

A participação em França assinala o regresso do tenista caldense aos torneios do Grand Slam desde o Open dos Estados Unidos de 2023. O período de ausência foi motivado por uma lesão e por uma suspensão. “Fui operado ao ombro, depois foi a questão da suspensão ano passado, por isso foram anos complicados e atípicos, mas os torneios do Grand Slam são sempre um objetivo”, explicou.

Esta será a 14.ª presença do jogador numa prova desta categoria e a quarta na terra batida parisiense. A fase de qualificação de Roland Garros contará também com os tenistas portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha. No quadro principal do torneio, Portugal tem já assegurada a presença de Nuno Borges.