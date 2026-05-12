ESTM e EHTO formalizam parceria para integrar ensino no setor turístico

Instituições unem ensino superior e profissional para adequar qualificações às necessidades do mercado de trabalho na região Oeste

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), do Politécnico de Leiria, e a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO) reuniram-se, a 12 de maio, em Leiria, para reforçar a colaboração entre o ensino superior e o profissional nas áreas do turismo, hospitalidade e lazer. O encontro teve como finalidade a construção de percursos formativos integrados e alinhados com o mercado de trabalho.

As linhas de atuação conjunta identificadas pelas entidades incluem a criação de mecanismos de transição entre os dois níveis de ensino, o desenvolvimento de formações partilhadas e a concretização de estágios. O plano abrange ainda a promoção de ações de orientação vocacional e a partilha de recursos pedagógicos entre as escolas.

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O diretor da ESTM, Sérgio Leandro, afirma que “esta aproximação é absolutamente estratégica para consolidar um ecossistema formativo mais coerente e orientado para os resultados”, acrescentando que a parceria cria “melhores condições para a progressão académica e profissional dos estudantes”. O diretor da EHTO, Daniel Pinto, refere que “a proximidade ao ensino superior é fundamental para valorizar o ensino profissional e abrir novas perspetivas aos nossos alunos”, indicando que as Escolas do Turismo de Portugal dispõem de opções de especialização técnica para alunos com licenciatura ou mestrado.