Caldas já tem as Chaves na mão, só falta trancar a porta

Mais uma vitória com reviravolta épica nos descontos deixa manutenção a um pontinho

Está quase! Depois de uma segunda volta que deixou os adeptos ansiosos quanto ao que poderia ser a segunda fase do campeonato, a três jornadas do fim da Liga 3 o Caldas só precisa de mais um pontinho para fechar em definitivo as contas da manutenção. Só um hecatombe de dimensões bíblicas pode agora atirar o Caldas para o Campeonato de Portugal e os pelicanos podem apontar as baterias à liderança da Série. E quem tinha as chaves para resolver a questão era o camisola 9.

Foi mais um jogo memorável para os pelicanos, que são já os reis da vitória por 2-1 com reviravolta no marcador nesta ediçãoda Liga 3. E se a receita tem resultado no Campo da Mata, porque não levá-la para fora de casa também!?

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O jogo na Amora teve uma primeira parte mais tática. O Amora, mesmo a precisar de ganhar para manter as esperanças na manutenção, arriscou pouco. O Caldas, a favor do vento, teve mais domínio, mas sem grandes oportunidades e o lance mais perigoso que teve foi anulado por fora-de-jogo.

Como tem sido habitual, sublinhe-se, João Aguiar não teve medo de mexer na equipa. Gonçalo Chaves entrou para o lugar de João Vieira e trouxe agressividade ao ataque do Caldas. Os pelicanos pareciam por cima do jogo, mas voltaram a ser surpreendidos. Dino Semedo, lançado por Fábio Pala na área, teve direito a recarga após um primeiro remate e, à segunda, não falhou.

A perder, o Caldas ficava a curtos 3 pontos da linha de água, o que colocava pressão nos pelicanos. No entanto, a reação voltou a ser boa. Dez minutos depois de sofrer, o Caldas empatou, num lance que começou com uma recuperação de bola de Pipo, Clemente encontrou na área Gonçalo Chaves, o avançado dominou no peito, em progressão, e fez golo.

O nervoso miudinho foi crescendo no Amora e jogo partiu. Na parte final ambas somaram oportunidades para chegar ao triunfo, mas foi o Caldas, e Gonçalo Chaves, que prevaleceram (ver momento do jogo), com o avançado a dar a vitória com um bis a abrir os descontos.

Agora, as contas não podiam ser mais fáceis de fazer. O Caldas já só desce se perder todos os três jogos que faltam (Atlético, Sp. Covilhã e 1.º Dezembro) e, ao mesmo tempo, o 1.º Dezembro vencer os seus (Amora, Atlético e Caldas). Já uma vitória na Tapadinha, este sábado, coloca os pelicanos no primeiro lugar da Série, o que seria um prémio mais do que justo pela segunda fase que a equipa está a fazer, e pela primeira volta da primeira fase.