Crise climática: Um desafio que toca a todos

Teresa Lemos

Coordenadora do GEOTA

Ao longo das últimas décadas, algumas atividades humanas, como o uso de petróleo e carvão para produzir energia, a agricultura intensiva e a desflorestação, elevaram a concentração de gases que agravam o efeito de estufa e provocaram um aumento descontrolado da temperatura. O resultado? O planeta está a aquecer demasiado depressa, e esse calor extra está a baralhar todo o sistema de chuvas, ventos e marés.

As projeções climáticas para as próximas décadas são preocupantes, e Portugal é um dos países europeus mais vulneráveis a esta crise, situando-se num “hotspot” de risco na bacia do Mediterrâneo. Os cenários climáticos futuros para o território nacional são preocupantes com verões mais longos e secos, aumento de eventos climáticos extremos, cheias, inundações assim como a subida do nível médio do mar ameaçando as nossas praias e as cidades junto à costa.

Não precisamos de esperar décadas para ver estas mudanças. Os eventos recentes em Portugal são um aviso sério. O ano de 2025 foi um dos mais quentes de sempre, com ondas de calor que castigaram a agricultura e a saúde das pessoas. Mas o clima tornou-se também mais imprevisível: depois de meses de seca, fomos atingidos por tempestades fortíssimas e chuvas concentradas num curto espaço de tempo, provocando inundações graves. Estes extremos mostram que o nosso território está a ter dificuldade em lidar com a nova realidade climática.

Para enfrentar este desafio, temos dois caminhos que devem ser seguidos ao mesmo tempo: a Adaptação e a Mitigação.

A Adaptação significa prepararmo-nos para os danos que já não conseguimos evitar. Adaptar as nossas ações para sermos mais resilientes às alterações climáticas. Como sabemos que vai haver menos água, temos de apostar em medidas de eficiência hídrica ao nível das empresas, dos municípios e das nossas casas e promover o uso de água reciclada, por exemplo para regar jardins. Como sabemos que as cheias vão ser mais comuns, temos de construir cidades mais inteligentes, com zonas que consigam absorver a chuva e proteger as casas.

A Mitigação é o esforço para travar a causa do problema. O objetivo é reduzir as emissões de gases poluentes. Isto faz-se através da opção por energias renováveis, maior eficiência energética, como a melhoria do isolamento das habitações, da aposta em mobilidade sustentável, como transportes públicos mais eficientes, arborizar os espaços urbanos e reflorestar.

A crise climática não é apenas um problema dos cientistas ou dos políticos; é um desafio que toca a todos. Portugal tem os recursos e o conhecimento para ser um exemplo nesta transição. O que fizermos agora irá decidir a qualidade de vida das próximas gerações. Cuidar do clima é, acima de tudo, cuidar da nossa segurança e do nosso futuro.